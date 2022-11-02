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НовостиОбщество2 ноября 2022 7:24

Житель Адыгеи пойдет под суд за разбитое стекло автомобиля

Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей
Валерия ГОДОВНИКОВА
На жителя Адыгеи завели уголовное дело

На жителя Адыгеи завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На жителя Адыгеи завели уголовное дело. Парень разбил лобовое стекло иномарке.

- Установлено, что несколько дней назад подозреваемый умышленно повредил лобовое стекло на иностранном автомобиле, принадлежащем 39-летнему односельчанину, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

По данным МВД, «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» грозит до двух лет лишения свободы. 24-летний парень нанес ущерб более чем на 20 тысяч рублей. Ранее «Комсомолка» сообщала, что два подростка из Адыгеи угнали грузовик и внедорожник, чтобы покататься. Расследование уголовного дела продолжается.