Житель Адыгеи пойдет под суд за разбитое стекло автомобиля

На жителя Адыгеи завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На жителя Адыгеи завели уголовное дело. Парень разбил лобовое стекло иномарке.

- Установлено, что несколько дней назад подозреваемый умышленно повредил лобовое стекло на иностранном автомобиле, принадлежащем 39-летнему односельчанину, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

По данным МВД, «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» грозит до двух лет лишения свободы. 24-летний парень нанес ущерб более чем на 20 тысяч рублей. Ранее «Комсомолка» сообщала, что два подростка из Адыгеи угнали грузовик и внедорожник, чтобы покататься. Расследование уголовного дела продолжается.