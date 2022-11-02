Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 7:36

В Анапе выдали еще 33 российских паспорта жителям новых регионов страны

Церемонию провели в одном из пунктов временного размещения города-курорта
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе жителям новых регионов России выдали паспорта. В торжественной церемонии приняли участие 33 человека.

- В Анапе поздравили новых граждан страны и вручили им паспорта, а также экземпляры Конституции Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Анапе жителям Запорожской и Херсонской областей уже выдали более 250 российских паспортов, а по всей Кубани – почти 600 документов.

Краснодарский край продолжает принимать жителей новых регионов России. На Кубани приезжающих размещают в основном в Анапе, а также Туапсе и Темрюкском районе.