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НовостиОбщество2 ноября 2022 7:46

В Сочи финансирование физкультуры и спорта увеличат в 5 раз

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Финансирование составит не менее 120 миллионов рублей. Фото: администрация Сочи

Финансирование составит не менее 120 миллионов рублей. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел Час контроля. Глава города обсудил деятельность спортивной отрасли курорта.

- В первую очередь, конечно, она должна быть эффективной для наших жителей. Поручил проработать вопрос дежурства тренеров в спортобъектах, чтобы наши сочинцы могли заниматься в вечернее время. Открыты дополнительные ставки инструкторов в отдаленных селах, - рассказал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, на курорте работает 31 спортивная школа. В 2022 году финансирование физкультуры составило 25 миллионов рублей. Однако администрация планирует увеличить бюджет в пять раз в 2023 году. Финансирование составит не менее 120 миллионов рублей.