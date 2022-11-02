В Сочи появится тематический парк «Союзмультфильм»

Парк расположится на территории в 5000 квадратных метров. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Сочи планируют построить тематический парк «Союзмультфильм». На данный момент компания ведет переговоры с администрацией курорта по поводу его размещения. Новое место будет называться «Союзмультпарк». Об этом сообщил РБК.

По предварительным данным, парк расположится на территории в 5000 квадратных метров. Здесь появятся аттракционы, построят небольшую театральную сцену и семейное кафе.

- Мы сейчас ведем активные переговоры в Сочи, возможно, там быстрее появится парк. С представителями департамента инвестиционной предпринимательской политики Сочи разговариваем о том, чтобы найти локацию в городе, - рассказал коммерческий директор «Союзмультфильм» Владимир Чибисов на форуме «Горы. Туризм. Бизнес».

Кстати, компания думала открыть парк в Геленджике на территории площадью около двух гектаров. Однако участок не удалось согласовать с министерством природных ресурсов Краснодарского края.