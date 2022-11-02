Жителей Кубани предупредили о дождливом ноябре Фото из архива КП

Жителей Кубани предупредили о дождливом ноябре. В последний месяц осени в регионе также будет ветрено. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Так, в первые дни в крае ожидается похолодание. Столбики термометров ночью будут достигать -1…+4 градусов, а днем - +4…+9 градусов. Уже в середине недели ожидается потепление до +10-15 градусов.

- Во второй декаде ожидаются дожди, местами со снегом. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днём +7…+12°С. В третьей декаде - временами осадки, местами туман. Ветер умеренный, в отдельные дни сильный. Температура воздуха ночью +1…+6°, с понижением в конце декады до +2…-3°, днём +5…+10°С, - сообщили в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС.

Отмечается, что в случае сильных и долгих осадков и насыщения грунта водой могут активизироваться экзогенные процессы. Это касается Абинского, Апшеронского, Белореченского, Крымского, Курганинского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Отрадненского районов.

Предупреждение распространяется и на Северский, Славянский, Темрюкский, Туапсинский, Успенский муниципалитеты, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск и Сочи.