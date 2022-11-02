В Армавире при пожаре на битумном заводе погибли два человека Фото: t.me/armawir_adm

В Армавире при пожаре на битумном заводе погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пожар случился в 08:32 в Северной промзоне. Предварительно, во время проведения сварочных работ произошло возгорание битума и взрыв скопления газа.

- В 08:36 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 квадратных метра. В 08:37 - локализация пожара на площади 2 квадратных метра, в 08:40 – ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В результате происшествия погибли два сотрудника предприятия. Уточняется, что на место ЧП выезжали сотрудники администрации. Сейчас здесь работают следователи.