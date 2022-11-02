Лазаревский парк культуры и отдыха в Сочи благоустроили на 70%

В зоне отдыха появились новые светильники и зеленые насаждения. Фото: администрация региона

В Сочи завершается благоустройство Лазаревского парка культуры и отдыха. Работы выполняют по профильному нацпроекту. Благоустройство территории завершили на 70%.

- На благоустройство парка площадью почти четыре гектара муниципалитет получил свыше 56 миллионов рублей из федерального бюджета. Уже к концу этого года жители и гости города смогут оценить обновленную зону отдыха, – заявил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

К слову, в парке выполнили монтаж бассейна. Появились новые архитектурные формы. Рабочие установили деревянную мебель и оборудование для занятий воркаутом. В зоне отдыха появились новые светильники и зеленые насаждения.

Администрация планирует разбить парк на несколько зон. Появятся такие территории, как морская площадь, сад культуры, зона аттракционов и зеленый сад. Кстати, в парке организуют и фотозону.