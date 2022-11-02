Световую анимацию будут включать с 18:00 до 22:00 Фото: krd.ru

Световая анимация в виде триколора появится на колесе обозрения в парке «Городской сад» Краснодара. Ее включат ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жители и гости города смогут увидеть световую анимацию со 2 по 10 ноября. Включать на колесе обозрения ее будут с 18:00 до 22:00.

- Если пойдет дождь, световое шоу будет временно приостановлено. Эта мера необходима, чтобы оборудование не вышло из строя, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.