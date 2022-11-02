За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 140 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением в регионе выписали 177 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 60 человек, в Сочи, Динском и Северском районах – по 8, в Горячем Ключе – 5, в Ейском районе – 4. По 3 жителя заразились в Армавире, Выселковском, Крымском, Кущевском, Мостовском, Славянском и Туапсинском муниципалитетах, по 2 – в Анапе, Новороссийске, Абинском, Белоглинском, Белореченском, Кореновском и Новопокровском районах.

- По одному положительному результату получено в Геленджике, Гулькевичском, Кавказском, Красноармейском, Курганинском, Новокубанском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Успенском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 человек. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.