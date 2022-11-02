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НовостиЗдоровье2 ноября 2022 8:41

На Кубани за сутки выявили 140 новых случаев заболевания COVID-19

Самому старшему новому пациенту 92 года
Светлана ОВДЕЙ
За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 140 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением в регионе выписали 177 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре заболели 60 человек, в Сочи, Динском и Северском районах – по 8, в Горячем Ключе – 5, в Ейском районе – 4. По 3 жителя заразились в Армавире, Выселковском, Крымском, Кущевском, Мостовском, Славянском и Туапсинском муниципалитетах, по 2 – в Анапе, Новороссийске, Абинском, Белоглинском, Белореченском, Кореновском и Новопокровском районах.

- По одному положительному результату получено в Геленджике, Гулькевичском, Кавказском, Красноармейском, Курганинском, Новокубанском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Успенском, Усть-Лабинском и Щербиновском районах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 человек. За сутки от осложнений заболевания скончался один пациент.