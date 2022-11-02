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НовостиКарта Кубани2 ноября 2022 8:55

Роддом Анапы закрыли на дезинфекцию до 14 ноября

Всех пациентов переводят в Перинатальный центр Новороссийска
Светлана ОВДЕЙ
Медучреждение не будет принимать рожениц до 14 ноября Фото: t.me/anapaofficial

Медучреждение не будет принимать рожениц до 14 ноября Фото: t.me/anapaofficial

Роддом Анапы закрыли на дезинфекцию. Медучреждение не будет принимать рожениц до 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Стандартная процедура проводится дважды в год: весной и осенью, - уточнили в мэрии Анапы.

На время дезинфекции женщин, нуждающихся в помощи, переведут в Перинатальный центр Новороссийска. Их перевезут на скорых в сопровождении персонала роддома. Женщин заранее проинформировали о временном закрытии медучреждения.

Отмечается, что при необходимости срочной акушерской помощи в роддоме Анапы подготовили помещения и для женщин, и для малышей.