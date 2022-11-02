Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 9:21

В Адыгее произошло массовое ДТП с 4 машинами

Пострадавших в результате аварии нет
Валерия ГОДОВНИКОВА
На 8 километре автодороги «Южный подъезд к городу Краснодару» столкнулись 4 машины. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

На 8 километре автодороги «Южный подъезд к городу Краснодару» столкнулись 4 машины. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Тахтамукайском районе Адыгеи произошло массовое ДТП. На 8-м километре автодороги Южный подъезд к городу Краснодару столкнулись четыре машины.

- Установлено, что водитель грузовика иностранного производства не справился с управлением и допустил столкновение с двумя впереди идущими транспортными средствами - другим большегрузом и легковой Хондой. В дальнейшем от удара иномарка врезалась в попутный бензовоз, не осуществлявший перевозку горюче-смазочных материалов, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», автомобили получили механические повреждения. К счастью, пострадавших в результате аварии нет. На данный момент устанавливаются причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию.