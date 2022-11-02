В Адыгее произошло массовое ДТП с 4 машинами

На 8 километре автодороги «Южный подъезд к городу Краснодару» столкнулись 4 машины. Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

В Тахтамукайском районе Адыгеи произошло массовое ДТП. На 8-м километре автодороги Южный подъезд к городу Краснодару столкнулись четыре машины.

- Установлено, что водитель грузовика иностранного производства не справился с управлением и допустил столкновение с двумя впереди идущими транспортными средствами - другим большегрузом и легковой Хондой. В дальнейшем от удара иномарка врезалась в попутный бензовоз, не осуществлявший перевозку горюче-смазочных материалов, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», автомобили получили механические повреждения. К счастью, пострадавших в результате аварии нет. На данный момент устанавливаются причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию.