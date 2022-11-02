На Кубани к «Пушкинской карте» присоединились еще 14 учреждений культуры

По «Пушкинской карте» можно бесплатно сходить в театр, кино или музей. Фот: краевое министерство культуры.

В октябре к программе «Пушкинская карта» подключились 14 новых учреждений культуры. Сейчас в регионе в ней участвуют 243 государственные, муниципальные и частные площадки.

По данным министерства культуры Краснодарского края, на Кубани по «Пушкинской карте» с номиналом 5 тысяч рублей на год молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посетить 72 дома, дворца культуры и клуба, 55 музеев и галерей, 49 кинотеатров, 31 концертную площадку, 25 театров.

– Кубань уже несколько месяцев входит в десятку лидеров по количеству подключенных к «Пушкинской карте» учреждений культуры в России, занимая седьмое место среди регионов страны и первое место – в Южном федеральном округе, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края. – По количеству выданных карт регион занимает шестое место в России и первое в ЮФО: с запуска программы «Пушкинская карта» на Кубани оформили более 217 тысяч карт.

Полную афишу событий в Краснодарском крае, доступных по «Пушкинской карте», можно увидеть на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».