Более 13 тысяч грузовиков перевезли с начала работы Керченской паромной переправы Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Более 13 тысяч грузовиков перевезли с начала работы Керченской паромной переправы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

За это время через пролив также перевезено более 24 тысяч пассажиров и 655 железнодорожных вагонов. Сейчас на переправе работают семь паромов, которые уже выполнили 409 рейсов.

- До вечера будет дуть западный, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. Видимость хорошая, температура воздуха днем +14°С...+16°С, температура воды в море +12°С... +13°С, - сообщили в Минтрансе РФ.

Напомним, с 27 октября проезд грузовиков к Керченской паромной переправе частично ограничили. Сейчас здесь допускают только машины, которые перевозят грузы военного назначения, лекарства, специальные грузы, скоропортящиеся товары, технику для восстановления инфраструктуры и другие товары первой необходимости.

Другие автомобили могут проехать по альтернативному маршруту либо воспользоваться железнодорожным транспортом.