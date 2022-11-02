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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:46

Адыгейские судебные приставы отметили профессиональный праздник

Сотрудникам вручили награды и благодарственные письма
Валерия ГОДОВНИКОВА
Адыгейские судебные приставы отметили профессиональный праздник. Фото: пресс-служба Управление ФССП

Адыгейские судебные приставы отметили профессиональный праздник. Фото: пресс-служба Управление ФССП

В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Республике Адыгея состоялось собрание, посвященное Дню судебного пристава. Главный судебный пристав республики Александр Ихно поздравил сотрудников управления с профессиональным праздником и выразил им благодарность за нелегкий труд и верность долгу.

- В этот день ведомственные награды и поощрения Минюста РФ и Федеральной службы судебных приставов получили 18 сотрудников, - рассказали в пресс-службе Управления ФССП Адыгеи. - Благодарственными письмами поощрены 38 работников.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», 4 сотрудника также были награждены за вклад и содействие в подготовке молодежи к службе в армии. А также за военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.