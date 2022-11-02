Кадастровая палата Кубани зарегистрировала девять соцобъектов

Кадастровая палата региона

При участии сотрудников Кадастровой палаты по Краснодарскому краю в третьем квартале этого года осуществлен государственный кадастровый учет зданий девяти объектов социального значения.

Постоянный прирост населения в крае требует увеличения не только жилых объектов недвижимости, но и зданий, которые предназначены для учреждений образовательной направленности. Так, в июле нынешнего года на кадастровый учет было поставлено образовательное учреждение в Армавире - Армавирский гуманитарно-социальный институт, расположенный по ул. Тургенева, 147. Учреждение готовит современных специалистов в сфере юриспруденции, экономики, управления персоналом и психологии.

В августе и сентябре 2022 года проходила активная подготовка к новому учебному году. В связи с этим были зарегистрированы следующие школьные объекты, обеспечивающие качественное образование на Кубани:

- МБОУ СОШ №16 на 1550 мест в г. Новороссийск по ул. Мурата Ахеджака, 14;

- Структурное подразделение МБОУ СОШ №1 им. Н.М. Сабурова в г. Анапа по ул. Спортивная, 35в;

- МБОУ СОШ №16 имени С. Г. Таранца в г. Славянск-на-Кубани по ул. Отдельская, 15;

Особое внимание в регионе уделяется развитию медицинских учреждений. При участии Кадастровой палаты по Краснодарскому краю зарегистрированы такие объекты, как:

- Лечебно-диагностический корпус в г. Краснодар по ул. Площадь Победы, 1;

- Здание Диализного центра в г. Новороссийск по ул. Пархоменко,1;

- Спальный корпус ГБУ СО КК «Отрадненский психоневрологический интернат» в ст-це Передовая по ул. Олега Кошевого, 9;

Помимо этого, своевременно поставлено на кадастровый учет здание Государственной инспекции труда в г. Краснодар по ул. Ставропольская, 77/2.

Одной из ведущих сфер в крае, требующей постоянного развития в регионе, является спортивная отрасль. Для поддержания здорового образа жизни населения необходимо наращивать число спортивных учреждений. В сентябре 2022 года на учет поставлено Комплексное спортивное сооружение на 150 посещений в смену. Объект включает универсальный спортивный зал, который оборудован местами для зрителей на 300 мест. Спортивный комплекс расположен в ст-це Динской по ул. Революционной, 105.

«Подробную информацию о других объектах недвижимости можно узнать благодаря сервису «Публичная кадастровая карта». Сервис в интерактивной форме предоставляет общедоступные сведения из Единого государственного реестра недвижимости в режиме онлайн», - отмечает заместитель директора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Зарема Кадошникова.

Проверить статус объекта возможно, запросив сведения из ЕГРН. Выписка предоставляется как в офисах МФЦ, так и на официальном сайте Росреестра. Портал также позволяет получить в режиме онлайн справочную информацию о недвижимости в соответствующем разделе.