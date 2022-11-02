«Маршрут здоровья» обследует жителей Херсонской и Запорожской областей в Анапе Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мобильный центр «Маршрут здоровья» обследует жителей Херсонской и Запорожской областей в Анапе. Передвижной комплекс уже выехал в город. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Бесплатно обследоваться можно при предъявлении паспорта и медицинского полиса. В течение 20 минут у пациентов проверят факторы риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, измерят им рост, вес, артериальное давление, определят степень физического развития, проведут экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови. А с помощью системы «Кардиовизор» специалисты расскажут о состоянии сердца.

После комплексного исследования пациентов проконсультирует терапевт. В случае необходимости им выдадут направление на дополнительное обследование.

Всего в Анапе в настоящее время находится более восьми тысяч жителей Запорожской и Херсонской областей. Они размещены в 16 здравницах города-курорта.

- Для них создают необходимые условия, в том числе по оказанию медицинских услуг. Наши специалисты готовы принять всех желающих и будут работать в Анапе столько, сколько потребуется для обследования эвакуированных, - отметил и. о. главврача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Андрей Сахаров.