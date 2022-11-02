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НовостиОбщество2 ноября 2022 10:46

Фотовыставка с героями СВО открылась в Сочи ко Дню народного единства

Выставка будет работать до конца ноября
Ангелина НАЗАРЧУК
Выставка работает каждый день. Фото: администрация Сочи

Выставка работает каждый день. Фото: администрация Сочи

В Сочи открыли фотовыставку с участниками СВО. Мероприятие организовали в рамках спецпроекта о подвигах российских военных на Украине «Герои «Операции Z». Выставку решили открыть в преддверии Дня народного единства. Под каждой фотографией нанесен специальный QR-код.

-Любой желающий может перейти на сайт спецпроекта и узнать историю героя СВО и его личного подвига,- сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, фотовыставка будет работать до конца ноября. Ее организовали на площади Южного мола. Выставка работает каждый день.