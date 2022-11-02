Бесплатный мастер-класс по баскетболу пройдет в Майкопе 8 ноября

Спортивное мероприятие состоится 8 ноября на базе «умной» спортплощадки гимназии №22 Фото: Олег Укладов

В Майкопе пройдет бесплатный мастер-класс по баскетболу. Спортивное мероприятие состоится 8 ноября на базе «умной» спортплощадки гимназии №22.

- Мастер-класс проведут тренеры СШОР № 2 имени В.С. Максимова: трехкратный вице-чемпион России по баскетболу среди юниоров Хейсам Биттар и КМС по баскетболу, заместитель председателя Федерации баскетбола РА, игрок команды «Динамо» Артем Гапошин, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», открытая тренировка будет проведена для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Мероприятие проводится в рамках соцпроекта «Спорт рядом».