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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:03

Бесплатный мастер-класс по баскетболу пройдет в Майкопе 8 ноября

Участие примут ребята в возрасте от 7 до 15 лет
Валерия ГОДОВНИКОВА
Спортивное мероприятие состоится 8 ноября на базе «умной» спортплощадки гимназии №22

Спортивное мероприятие состоится 8 ноября на базе «умной» спортплощадки гимназии №22

Фото: Олег Укладов

В Майкопе пройдет бесплатный мастер-класс по баскетболу. Спортивное мероприятие состоится 8 ноября на базе «умной» спортплощадки гимназии №22.

- Мастер-класс проведут тренеры СШОР № 2 имени В.С. Максимова: трехкратный вице-чемпион России по баскетболу среди юниоров Хейсам Биттар и КМС по баскетболу, заместитель председателя Федерации баскетбола РА, игрок команды «Динамо» Артем Гапошин, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», открытая тренировка будет проведена для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Мероприятие проводится в рамках соцпроекта «Спорт рядом».