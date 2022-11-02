Животное не пocтpaдaлo Фото: Эдуард Абрамов

В Сочи с приближением зимы местные жители и туристы все чаще стали замечать хищников на дорогах и рядом с домами. Так, утром 2 ноября в тоннеле Новоскальном по дороге из Адлера в Красную Поляну был замечен медведь. Косолапый пробегал вдоль трассы и был явно растерян.

- Мишка был испуганным и не мог самостоятельно выбраться на улицу, - рассказывают очевидцы.

Один из водителей помог зверю найти выход из тоннеля. К счастью, животное не пocтpaдaлo и вскоре вернулось на свободу. Водитель легковушки даже успел накормить медведя хлебом.