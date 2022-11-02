К программе «Пушкинская карта» присоединились 243 кубанских учреждения культуры Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 240 учреждений Кубани присоединились к проекту «Пушкинская карта». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Всего в крае молодежь в возрасте от 14 до 22 лет уже оформила свыше 217 тысяч карт. Напомним, в 2022 году их номинал составляет пять тысяч рублей. Сейчас расплатиться «Пушкинской картой» можно в 243 учреждениях - 72 домах и дворцах культуры, 55 музеях и галереях, 49 кинотеатрах, на 31 концертной площадке, 25 театрах, 10 образовательных учреждениях и одной библиотеке.

Уточняется, что за последний месяц к программе присоединились еще 14 организаций.

- На сегодняшний день Краснодарский край входит в десятку лидеров по количеству подключенных к программе учреждений. Регион на седьмом месте среди всех субъектов России и на первом - в Южном федеральном округе, - отметили в пресс-службе региональной администрации.

Изучить полную афишу мероприятий, доступных в крае по «Пушкинской карте», можно на сайте «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура».