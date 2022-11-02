Схема ограничения движения Фото: krd.ru

В Краснодаре частично перекроют дороги в районе Пушкинской площади 4 ноября. Ограничения связаны с выступлением мужского вокального ансамбля Донецкой филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Коллектив выступит на Пушкинской площади в День народного единства в 14:00. Участниками концерта также станут краевые творческие коллективы.

Для этого с 6:00 до окончания мероприятия в районе Пушкинской площади частично перекроют движение. Водители не проедут по улице им. Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской, по улице Советской от Рашпилевской до Красноармейской, по улице Рашпилевской от Советской до им. Пушкина и по улице Красной от Комсомольской до Постовой.

- Освобождать эти участки от припаркованных машин начнут 3 ноября, с 22:00, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Кроме концерта, на Пушкинской площади с 11:00 откроется ярмарка-выставка товаров кубанских производителей, а в 12:00 - экспозиция Центра национальных культур. С 11:00 жители и гости города здесь же смогут сдать ГТО.