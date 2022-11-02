Мужчину взяли после того, как он забрал из тайника сверток с порошком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе задержали жителя Краснодарского края с наркотиками. Мужчину взяли после того, как он забрал из тайника сверток с порошком.

- Установлено, что координаты местонахождения закладки задержанный получил от неустановленных лиц посредством сети Интернет и мессенджеров, после чего прибыл в Адыгею с целью забрать наркотик и использовать его для личных нужд, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», по заключению исследования экспертов-криминалистов оказалось, что найденным веществом была соль. Полицейские продолжают проводить мероприятия для выявления всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.