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НовостиОбщество2 ноября 2022 12:35

Охотник чуть не замерз в лодке посреди водохранилища на Кубани

Мужчину эвакуировали спасатели
Светлана ОВДЕЙ
Помощь медиков мужчине не понадобилась Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

Помощь медиков мужчине не понадобилась Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани охотник едва не замерз в лодке посреди водохранилища. Помочь мужчине и эвакуировать его успели спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Случай, который мог закончиться трагедией, произошел в районе хутора Красного Крымского района. 73-летний житель села Южная Озереевка отправился на охоту на лодке в Варнавинском водохранилище. Во время того как мужчина находился посреди воды, лодка неожиданно перевернулась. Вместе с ней в водоем упал и сам охотник.

Мужчина смог поставить лодку в прежнее положение и забраться в нее. Но завести мотор и добраться до берега ему уже не удалось. Когда стемнело, а на улице похолодало, мужчина начал замерзать и вызвал спасателей.

- На помощь выехала дежурная смена спасателей Крымского отряда «Кубань-СПАС». Прибыв на место, специалисты вышли на лодке в Варнавинское водохранилище, в 500 метрах от берега осветили гладь и обнаружили лодку с охотником, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Мужчину доставили на берег, где напоили горячим чаем. Сейчас с охотником все хорошо - помощь медиков ему не понадобилась.