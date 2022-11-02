В День народного единства в Адыгее пройдут культурные мероприятия

В республике с начала реализации проекта было оформлено 18 тысяч карт и приобретено 28 тысяч билетов на мероприятия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Адыгее в День народного единства пройдет ряд культурных мероприятий. Молодежь может посетить их по «Пушкинской карте».

- Уверен, этой уникальной возможностью, которую предоставляет государство, воспользуются многие молодые жители нашей республики, интересно и с пользой проведут праздничные и выходные дни, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в республике с начала реализации проекта было оформлено 18 тысяч карт и приобретено 28 тысяч билетов.«Пушкинская карта» заработала по инициативе президента России с 1 сентября 2021 года.