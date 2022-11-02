На реализацию семи проектов направят более 312 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 300 млн рублей направят на развитие сельских территорий Кубани в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, в крае профинансируют семь проектов по программе «Современный облик сельских территорий». Всего Кубань получит более 312 миллионов рублей.

В регионе, в частности, планируют обновить 13 поселений Выселковского, Кореновского и Абинского районов.

- Капитально отремонтируют объекты здравоохранения, культуры, образования, газо-, тепло- и электроснабжения населения. Кроме того, средства направят на приобретение транспорта и оборудования для соцобъектов, - отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Кроме того, в 2023 году продолжат развитие поселений Брюховецкого и Усть-Лабинского районов.