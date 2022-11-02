В добровольцы СВО через «Госуслуги» записались более 3,5 тысячи жителей Кубани

В добровольцы СВО через «Госуслуги» записались более 3,5 тысяч жителей Кубани Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 3,5 тысячи жителей Кубани записались в добровольцы СВО через «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что в военном комиссариате уже отработали свыше 3,4 тысячи заявок. Напомним, подать ее можно, выбрав на «Госуслугах» раздел «Стать добровольцем», или перейти с помощью цифрового помощника Робота Макса.

Далее заявитель изучает критерии отбора и при соответствии заполняет анкету. Часть данных загружается автоматически из личного кабинета пользователя. После этого необходимо выбрать ближайший военкомат и отправить заявку. Ответ поступит в личный кабинет – в сообщении укажут дату и время посещения военкомата.

Если же заявитель передумает, то военкомат в таком случае можно не посещать. При подаче заявки не возникает никаких юридических обязательств.