AVA Group представила новую цифровую платформу для продажи квартир через агентства недвижимости

Официально представлена платформа для партнеров, которая позволяет сократить работы над сделкой более чем на 20%.

По оценке экспертов рынка недвижимости, более половины сделок в РФ проходят с привлечением агентств недвижимости и риелторов. 28 октября 2022 года была представлена платформа для партнеров, которая позволяет сократить работы над сделкой более чем на 20%. В режиме онлайн агент может посмотреть свободные лоты, закрепить выбранную квартиру, выбрать банк и рассчитать ипотечный платеж, начать оформление сделки. Онлайн-помощник напомнит о просроченных и текущих задачах, покажет актуальные акции и специальные предложения. Отдельный модуль обучения представляет собой базу знаний об объектах AVA Group в Краснодаре, Сочи, Анапе и Москве.

Онлайн-помощник напомнит о просроченных и текущих задачах, покажет актуальные акции и специальные предложения.

В AVA Group активный процесс цифровизации начался в 2020 году. Девелопер внедрил электронный документооборот, что позволило практически отказаться от бумажных носителей и сократить процесс согласования документов. На следующем этапе была реализована удаленная сделка. В настоящий момент более 80% сделок проходят в онлайн-режиме. Летом 2022 года в AVA Group было запущено мобильное приложение для жителей сданных домов. Теперь подача заявок, оплата коммунальных услуг и коммуникация с управляющей компанией занимает один клик.

Летом 2022 года в AVA Group было запущено мобильное приложение для жителей сданных домов

СПРАВКА «КП»

AVA Group – девелопер полного цикла. Во втором полугодии 2022 года было введено в эксплуатацию более 100 тыс. кв.м. жилых помещений. В разработке 4,3 млн. кв.м. инвестиционных проектов, 152 дома в управлении и 10 жилых комплексов в стадии строительства в Краснодаре, Сочи и Анапе. В октябре 2022 года холдинг выполнил пуско-наладку и выпустил первую стеновую панель на заводе ДСК-Монолит в Ростовской области.