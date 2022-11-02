Иркутская авиакомпания начала выполнять полеты из Сочи в Стамбул

Иркутская авиакомпания начала выполнять полеты из Сочи в Стамбул. В первый рейс воздушное судно отправилось 2 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Сочи.

Полеты запланированы три раза в неделю. Самолет Sukhoi Superjet 100 вылетает из Стамбула по средам и субботам в 00:15 и приземляется в Сочи в 02:02. Из южного курорта в Турцию воздушное судно отправляется в 03:30. А в Стамбул самолет прибывает в 05:30.

По четвергам вылет из Стамбула запланирован в 01:55, а приземление в Сочи – в 04:00. Обратно в Турцию из воздушной гавани Сочи самолет отправится в 05:10, а прибудет уже в 07:10.

Самолет, выполняющий рейсы, вмещает до 103 пассажиров.

- Авиакомпания станет третьим перевозчиком на маршруте Сочи - Стамбул, - уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.