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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 13:59

СК возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на заводе в Армавире

Следователи изучают документы, изъятые на предприятии
Светлана ОВДЕЙ
Во время ЧП погибли двое сотрудников завода

Во время ЧП погибли двое сотрудников завода

СК возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на заводе в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла в среду, 2 ноября, на битумном заводе в городе Армавире. Утром здесь произошел пожар – огонь охватил емкость для полимерно-модифицированного битума. В результате ЧП погибли 29-летний и 44-летний сотрудники.

Предварительно, пожар мог возникнуть во время производства ремонтных работ. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, изучается техническая и иная документация, изъятая на предприятии. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В ходе следствия устанавливаются причины и условия произошедшего, были ли соблюдены правила техники безопасности на предприятии, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого СУ СКР Андреем Масловым.