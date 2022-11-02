Во время ЧП погибли двое сотрудников завода

СК возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих на заводе в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла в среду, 2 ноября, на битумном заводе в городе Армавире. Утром здесь произошел пожар – огонь охватил емкость для полимерно-модифицированного битума. В результате ЧП погибли 29-летний и 44-летний сотрудники.

Предварительно, пожар мог возникнуть во время производства ремонтных работ. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, изучается техническая и иная документация, изъятая на предприятии. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. В ходе следствия устанавливаются причины и условия произошедшего, были ли соблюдены правила техники безопасности на предприятии, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководителем краевого СУ СКР Андреем Масловым.