Глава региона поблагодарил вокальный ансамбль училища Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани встретился с курсантами Краснодарского высшего военного училища им. С. М. Штеменко. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Встреча прошла в преддверии Дня народного единства. Курсанты вместе с главой региона обсудили поддержку мобилизованных жителей. Так, вокальный ансамбль училища выступал с концертами на полигонах в воинских частях, где проходит подготовка перед участием в СВО. Вениамин Кондратьев наградил участников коллектива благодарностями.

- Через свои песни вы укрепили силу духа бойцов, придали уверенность и настрой на победу. Уверен, каждый из мобилизованных почувствовал, что за них переживают не только родные и близкие, но и весь Краснодарский край, вся Россия. Спасибо вам за эту поддержку, – обратился к вокальному ансамблю губернатор.

Начальник училища Игорь Шпырня поблагодарил Вениамина Кондратьева за высокую оценку работы учреждения.

– Поддерживать моральный дух не менее важно, чем восстанавливать утраченные навыки. Мы видим, насколько вы ответственно подходили к вопросам мобилизации, уже получаем отклики, что эта работа дает результаты. Практически все вопросы, которые остались дома у участников спецоперации, решаются, - сказал Игорь Шпырня.

Как отметил глава региона, особенно символично встреча с курсантами училища прошла в преддверии Дня народного единства.

- Именно в единстве сила, мощь и будущее нашего народа. И сегодня в разговоре с ребятами я увидел, что они настоящие патриоты, которые готовы сегодня поддерживать боевой дух солдат, а в будущем защищать Родину, - написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.