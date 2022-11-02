За использование поддельного диплома ему назначили 8 месяцев ограничения свободы Фото из архива КП

На Кубани работавшему по поддельному диплому главе поселения назначили 8 месяцев ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, глава Воздвиженского сельского поселения Курганинского района занял должность в 2021 году. До этого он заочно учился в технологическом институте Москвы по специальности «менеджмент». Но в 2014 году студента отчислили – тогда он решил купить диплом.

В 2020 году обвиненный с этим документом устраивался на работу в администрацию Курганинского района на должность специалиста управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2021 году он предоставил диплом в администрацию поселения при назначении его замглавы и в территориальную избирательную комиссию при регистрации в качестве кандидата на должность главы поселения.

О том, что документ об образовании поддельный, выяснилось во время проверки прокуратуры.

- Суд согласился с доводами гособвинения о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.