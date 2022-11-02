В Краснодаре молодежную стипендию главы города увеличили в два раза Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре молодежную стипендию главы города увеличили в два раза. Об этом сообщил и. о. мэра Максим Слюсарев на встрече со студенческой молодежью краевого центра.

Так, с 2023 года соискателям стипендии будут выплачивать более четырех тысяч рублей вместо прежних двух.

- Нам очень важно знать и понимать, чем сегодня живет и «дышит» студенческая молодежь, какие вас волнуют проблемы, как бы вы хотели участвовать в жизни города, - сказал на встрече Максим Слюсарев.

Именные стипендии главы Краснодара получили 30 студентов вузов и ссузов. В этом году на конкурс приняли 111 заявок, 21 из которых - от студентов профессиональных образовательных организаций, а 90 - от студентов высших учебных заведений.