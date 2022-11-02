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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:42

В Сочи зацвела черешня в ноябре

Нежно-розовые цветы появились на деревьях
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи зацвели деревья.

В Сочи зацвели деревья.

В Сочи зацвела черешня. Туристы в шоке от данного явления, а местные жители называют его довольно привычным.

- У нас достаточно часто можно увидеть такое. Конечно, деревья в ноябре начинают цвести далеко не каждый год, но раз в несколько лет это точно случается, - рассказала жительница Сочи.

Нежно-розовые цветы покоряют своей красотой и ароматом всех прохожих. К сожалению, такая аномалия простоит на улицах города недолго. Совсем скоро на курорт придут по-настоящему осенние, холодные дни.