В Сочи зацвела черешня в ноябре

В Сочи зацвели деревья.

В Сочи зацвела черешня. Туристы в шоке от данного явления, а местные жители называют его довольно привычным.

- У нас достаточно часто можно увидеть такое. Конечно, деревья в ноябре начинают цвести далеко не каждый год, но раз в несколько лет это точно случается, - рассказала жительница Сочи.

Нежно-розовые цветы покоряют своей красотой и ароматом всех прохожих. К сожалению, такая аномалия простоит на улицах города недолго. Совсем скоро на курорт придут по-настоящему осенние, холодные дни.