В Сочи реконструируют сквер «Старый город». Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи реконструируют сквер, построенный в 1984 году. Его создал известный ландшафтный дизайнер Сергей Венчагов. «Старый город» останется в естественном, первоначальном виде.

- В будущем сквер получит статус особо охраняемой природной территории местного значения. Уверен, он станет одним из популярных мест экскурсионного показа, - сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Ростислав Гончаров.

Уточняется, что на территории зеленой зоны отремонтируют подпорные стены, тропинки и каменные кладки вокруг цветников. Кроме того, из растений создадут новую композицию, очистят пруд, обустроят ландшафт из каменных глыб и места для отдыха.