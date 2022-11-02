Обсудили развитие Краснодарской агломерации. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре обсудили развитие городской агломерации. Для этого провели первую стратегическую сессию по разработке долгосрочного плана социально-экономического развития территории.

- По итогам переписи, в Краснодарской агломерации проживает более 26% населения края. Жителей становится на 3,5% больше каждый год. Адекватного развития инфраструктуры требуют растущая численность и реализация крупных инвестиционных проектов, - сообщил первый заместитель губернатора Игорь Галась.

Уточняется, что скоро будут определены проекты, которые позволят обеспечить высокий уровень качества жизни как в центре, так и на периферии. Агломерация станет полноценным коммуникационным, деловым, научным и финансовым центром Кубани и южного макрорегиона. Все это поможет обеспечить комфортные условия труда и достойную зарплату.

В активной стадии реализации уже находится ряд крупных инфраструктурных проектов.