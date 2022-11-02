В Сочи пропал ребенок. Фото: «ЛизаАлерт».

В Сочи пропал 8-летний мальчик. О местонахождении ребенка ничего неизвестно уже больше 4 часов.

- Мальчик худощавого телосложения. Его рост – 140 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На момент пропажи ребенок был одет в оранжевую куртку и черно-зеленую кофту. Также на нем были штаны коричневого цвета и черные кроссовки с синей подошвой.

Сейчас мальчика ищут в районе улиц: Гагарина, Красноармейская, Цветной бульвар, Рабочий переулок.