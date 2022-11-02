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НовостиОбщество2 ноября 2022 16:48

В Сочи пропал 8-летний мальчик

О местонахождении ребенка ничего неизвестно
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи пропал ребенок. Фото: «ЛизаАлерт».

В Сочи пропал ребенок. Фото: «ЛизаАлерт».

В Сочи пропал 8-летний мальчик. О местонахождении ребенка ничего неизвестно уже больше 4 часов.

- Мальчик худощавого телосложения. Его рост – 140 сантиметров. У него темно-русые волосы и карие глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На момент пропажи ребенок был одет в оранжевую куртку и черно-зеленую кофту. Также на нем были штаны коричневого цвета и черные кроссовки с синей подошвой.

Сейчас мальчика ищут в районе улиц: Гагарина, Красноармейская, Цветной бульвар, Рабочий переулок.