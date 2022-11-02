В Сочи проводят международный форум по развитию туризма. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи проходит международный форум по развитию горнолыжного отдыха и внутреннего туризма. Он продлится до 3 ноября. В мероприятии участвует более 60 компаний.

- Площадкой для форума стали туристический центр ПАО «Газпром», «Красная Поляна» и «Роза Хутор». На мероприятии гостей знакомят с особенностями маркетинга и обеспечения безопасности. Также инновационными продуктами и законодательными инициативами в сфере горнолыжного туризма, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что участникам показали новинки предстоящего сезона и рассказали о стратегическом плане развития, который представляет собой проектирование новых подъемников и трасс. Они свяжут курорты по северному и южному склону хребта Аибга.

В Краснодарском крае в рамках развития туризма в сентябре запустили единый прогулочный билет «Три курорта». По нему можно пройти весь хребет Аибга, а также использовать канатные дороги трех курортов.