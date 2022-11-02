В Сочи вырубят 538 га чайных плантаций по решению суда

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 538 га чайных плантаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи вырубят 538 га чайных плантаций. Хостинский районный суд Краснодарского края рассмотрел иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Он заключался в признании недействительными сделок с земельными участками, истребовании из незаконного владения земельных участков. Также снятии с кадастрового учета земельных участков.

- В суд были предоставлены материалы. Из них следует, что в рамках надзорных мероприятий по проверке законности использования земель выявлены факты неправомерного выбытия из государственной собственности и передачи коммерческой организации земель сельскохозяйственного назначения, - сообщили Объединенной в пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что более 70 физических и юридических лиц, а также администрация МО Сочи выступали ответчиками.

На данный момент решение в законную силу не вступило.