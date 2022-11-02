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НовостиОбщество2 ноября 2022 17:57

В Сочи вырубят 538 га чайных плантаций по решению суда

Иск поступил от Генпрокуратуры
Мария ЧАЛАЯ
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 538 га чайных плантаций

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании 538 га чайных плантаций

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи вырубят 538 га чайных плантаций. Хостинский районный суд Краснодарского края рассмотрел иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Он заключался в признании недействительными сделок с земельными участками, истребовании из незаконного владения земельных участков. Также снятии с кадастрового учета земельных участков.

- В суд были предоставлены материалы. Из них следует, что в рамках надзорных мероприятий по проверке законности использования земель выявлены факты неправомерного выбытия из государственной собственности и передачи коммерческой организации земель сельскохозяйственного назначения, - сообщили Объединенной в пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что более 70 физических и юридических лиц, а также администрация МО Сочи выступали ответчиками.

На данный момент решение в законную силу не вступило.