На Кубани направили более 2 млрд рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани направили более 2 миллиардов рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений. Планируется, что до конца 2022 года завершится строительство 18 офисов врача общей практики и 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

- 516 миллионов рублей направлены на строительство и проектирование офисов ВОП. Более 130 миллионов рублей – на ФАПы. Также по всему краю предстоит отремонтировать 60 медучреждений. На эти цели предусмотрено почти 2 миллиарда рублей, - сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Уточняется, что после окончания работ медицинские организации должны будут получить СанПин заключения. Также до конца года необходимо оформить лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В 2022 году на капитальный ремонт шести объектов нацпроектом предусмотрено 377,6 миллиона рублей. Это участковая больница в станице Нововеличковской и районная поликлиника в станице Полтавской. Также поликлиника в станице Холмской, районная поликлиника в станице Ленинградской, участковая больница в станице Платнировской и районная поликлиника в Усть-Лабинске.