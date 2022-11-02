К участию в нацпроекте «Производительность труда» привлекут более 250 предприятий. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани для участия в нацпроекте «Производительность труда» к 2024 году привлекут более 250 предприятий. Сейчас в нем участвуют 219 организаций строительства, транспорта, торговли, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

- Еще в 2018 году Кубань присоединилась к национальному проекту «Производительность труда». Потенциал этого направления был виден еще в 2015. Тогда на государственных предприятиях начали эксперимент по внедрению бережливых технологий из традиционно малоэффективных отраслей экономики. Этот опыт помог в привлечении первых предприятий в национальный проект, - сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Уточняется, что нацпроект было решено продлить, потому что он способствует перестройке внутренних процессов. Также соответственно растет эффективность производства и бизнеса в целом. Все это в меняющихся экономических условиях позволяет компаниям чувствовать себя устойчиво.

Экономический эффект от внедрения бережливых технологий за три года реализации нацпроекта на Кубани составил 11,8 миллиарда рублей.