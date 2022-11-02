Центр опережающей профессиональной подготовки открыли в Адыгее. Фото: ЦОПП Республики Адыгея

В Адыгее открыли Центр опережающей профессиональной подготовки. Он будет проводить итоговую аттестацию профессиональных образовательных организаций, техникумов и колледжей в форме демонстрационного экзамена.

- ЦОПП будет разрабатывать уникальные образовательные программы для работодателей с учетом запросов предприятий. Также планируется организовывать непрерывное повышение квалификации преподавателей и выстраивать индивидуальные траектории профессионального роста, - сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Уточняется, что Центр станет площадкой-агрегатором образовательных ресурсов Адыгеи. Он будет помогать в подборе места обучения преподавателя, подготовке кадров. Кроме того, обеспечивать логистику и оценку качества подготовки.