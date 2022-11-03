В Адыгее в октябре раскрыли 16 преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Адыгеи в октябре раскрыли 16 преступлений. Более 10 из них зарегистрировано в Майкопе.

- На территории республиканского центра задержали 36-летнего жителя Краснодарского края. Ранее его судили за тяжкие преступления. Он выманил путем манипуляций 5 тысяч рублей у другого молодого человека, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Также в Майкопе задержали 33-летнего жителя Московской области по факту кражи электрооборудования из машины полиции. И 21-летнего местного жителя, который незаконно проникал в автомобили и похитил из них более 35 тысяч рублей.

В Адыгейске 39-летний местный житель получил 95 тысяч рублей от 52-летнего майкопчанина за продаваемый газовый счетчик, но товар так и не отдал.

Кроме того, в Тахтамукайском районе сотрудники полиции задержали 48-летнего ранее судимого мужчину. Он похитил мобильный телефон из магазина. Также поймали 32-летнего местного жителя, который украл велосипед.