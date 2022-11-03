Узнали, где будут отключения света в Сочи 3 ноября 2022 года

В Сочи отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 3 ноября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с проведением планово-предупредительных работ в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- Света не будет в станице Галицино на улицах Батайская, Тернопольская, Тбилисская. Также в СНТ Эдельвейс на улицах Зеленая, Ивановская, Добровольская, Форелевая, Просвещения, Мостовая, Кузнечная, Батайская, Раевская, Ясногорская, Бытха. В переулках Ахунский, Юбилейный, на улице Измайловская. В СТ «Калина» на улицах Мучурина, Совхозная, Михайловская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что электорэнергию отключат в поселках Горное Лоо, Верхнеармянское лоо, Верхнеармянская Хобза. В поселке Лазаревское не будет света на улицах Сочинское шоссе (частично), Подгорная (частично).

Кроме того, в СНТ «Победитель» отключения пройдут на улицах Ленина, Ульянова, Павлика Морозова, Богдана Хмельницкого, Кирова, Демократическая, Куйбышева, Крупская, Мира, Менделеева, Белорусская, Ленина, Короленко, Чернышевского, Киевская, Дзержинского, Цитрусовая, Герцена, Войкова (частично),. Леселидзе (частично), Джапаридзе (частично). Также в СТ «Лесные поляны» и СНТ «Победитель».