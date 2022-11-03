Погода в Адыгее 3 ноября 2022: в республике пройдут дожди

Узнали, какой будет погода в Адыгее 3 ноября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 3 ноября 2022.

В Майкопе 3 ноября ожидается дождливый день. Максимальная температура воздуха +14°C. Ветер западный, 5 м/с. В течение дня по республиканской столице пройдут небольшие осадки. К вечеру температура опустится до +8°C. Ветер западный, северо-западный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки сохранится облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +12°C. Ветер южный, юго-западный, 4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +5°C. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, 3 м/с.