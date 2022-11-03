За июль-сентябрь в регионе банки выявили на 40% меньше поддельных купюр
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Адыгее снизилось количество фальшивых денег. За июль-сентябрь в регионе банки выявили на 40% меньше поддельных купюр, чем во втором квартале текущего года.
- В III квартале 2022 года банки выявили и передали в правоохранительные органы 9 поддельных банкнот. Из них – две номиналом 1000 рублей, три номиналом 2000 рублей и четыре пятитысячные банкноты, - рассказали в пресс-службе Отделения Банка России - Национального банка по Адыгее.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», определить подлинность денег можно самостоятельно. Для этого на просветах купюры нужно проверить водяные знаки, рельефные надписи и изображения, меняющие цвет при изменении угла наблюдения.
Напоминаем, что при обнаружении фальшивых купюр нужно обращаться в полицию. Попытка самостоятельно избавиться от денег или передать кому-то уголовно наказуема.