За июль-сентябрь в регионе банки выявили на 40% меньше поддельных купюр Фото: Мария ЛЕНЦ

В Адыгее снизилось количество фальшивых денег. За июль-сентябрь в регионе банки выявили на 40% меньше поддельных купюр, чем во втором квартале текущего года.

- В III квартале 2022 года банки выявили и передали в правоохранительные органы 9 поддельных банкнот. Из них – две номиналом 1000 рублей, три номиналом 2000 рублей и четыре пятитысячные банкноты, - рассказали в пресс-службе Отделения Банка России - Национального банка по Адыгее.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», определить подлинность денег можно самостоятельно. Для этого на просветах купюры нужно проверить водяные знаки, рельефные надписи и изображения, меняющие цвет при изменении угла наблюдения.

Напоминаем, что при обнаружении фальшивых купюр нужно обращаться в полицию. Попытка самостоятельно избавиться от денег или передать кому-то уголовно наказуема.