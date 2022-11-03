В центре Краснодара перекроют улицы в День народного единства из-за концерта

В центре ограничат движение транспорта

В День народного единства в Краснодаре выступит мужской вокальный ансамбль Донецкой филармонии. Мероприятие пройдет на Пушкинской площади. В связи с этим в центре города перекроют несколько улиц.

- Для концерта 4 ноября с 6 утра ограничат движение транспорта в районе Пушкинской площади. Нельзя будет проехать по улице Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской, перекроют Советскую от Рашпилевской до Красноармейской, Рашпилевскую от Советской до Пушкина и улицу Красную от Комсомольской до Постовой, - сообщили в мэрии города.

Освобождать эти участки от припаркованных машин традиционно начнут накануне, 3 ноября, с 22:00. Водителей просят быть внимательными.

4 ноября с 11 часов на Пушкинской площади будет работать ярмарка-выставка товаров от кубанских производителей, а в 12:00 откроется экспозиция Центра национальных культур. Кроме того, с 11:00 жители Краснодара на площади могут сдать нормы ГТО.