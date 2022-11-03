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НовостиОбщество3 ноября 2022 5:06

Новый «Кванториум» открылся на базе Эколого-биологического лицея №35 в Майкопе

Получить дополнительное образование могут не только учащиеся лицея
Валерия ГОДОВНИКОВА
Помимо лабораторий для исследований в технопарке уже заработали робоквантум, геоквантум, аэроквантум. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Помимо лабораторий для исследований в технопарке уже заработали робоквантум, геоквантум, аэроквантум. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе появился новый «Кванториум». Технопарк открылся на базе Эколого-биологического лицея № 35.

- В рамках организации новых учебных пространств технопарка отремонтировали помещения школы площадью более 400 кв. м, в том числе межкабинетные пространства, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Благодаря федеральному и региональному финансированию установлены специализированная мебель и научное оборудование, на котором школьники смогут более углубленно заниматься учебной и внеурочной деятельностью.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в первой половине дня здесь будут проводиться занятия для школьников по химии, физике и биологии. Вечером дополнительное образование могут получить не только ученики лицея.

Помимо лабораторий для исследований, в технопарке уже заработали робоквантум, геоквантум, аэроквантум.