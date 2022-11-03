На Кубани аграрии засеяли около 1,8 млн га полей озимыми культурами

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В Краснодарском крае завершили сев озимых культур. В этом году под будущий урожай заложено около 1,8 млн гектаров.

- Больше всего аграрии посеяли пшеницы – 1,6 млн гектаров. Более 170 тысяч гектаров отдано под ячмень, озимую рожь и тритикале. На Кубани фермеры под посадку использовали в основном семена отечественной селекции. Это основа и гарантия нашего рекордного урожая, – написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в соцсетях.

В 2022 году аграрии собрали 12,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Крупные агропромышленные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели собрали рекордный урожай пшеницы – 10,7 млн тонн. Впервые удалось собрать 1,3 млн тонн подсолнечника.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что обо всех успехах Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным.