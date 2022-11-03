В Майкопе в День народного единства перекроют 4 улицы

В День народного единства в Майкопе перекроют движение на нескольких улицах Фото: Архив "КП"

В Майкопе в День народного единства перекроют четыре улицы. Ограничение движения будет действовать 4 ноября с 8 до 16 часов вечера.

- Движение транспорта будет перекрыто на следующих улицах: Пионерская (от Адыгейской до Победы), Советская (от переулка Красноармеского до Победы), Лермонтова (от Пролетарской до Пионерской), Майкопская (от Пролетарской до Пионерской и от Советской до Первомайской), - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

«Комсомольская правда» - Кубань» напоминает, что водителям следует заранее планировать свой маршрут в этот день.