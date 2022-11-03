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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:09

Подростка из Адыгеи осудят за кражу 8 тысяч рублей со счета найденного телефона

Дело передано для рассмотрения в суд
Валерия ГОДОВНИКОВА
Расследование уголовного дела завершилось

Расследование уголовного дела завершилось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подростка из аула Шенджий Адыгеи осудят за кражу денег. Со счета найденного телефона он перевел другу на счет 8 тысяч рублей.

- Обвиняемый в августе 2022 года обнаружил на одной из остановок общественного транспорта аула Тахтамукай утерянный мобильный телефон, который присвоил, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи - Обнаружив, что на банковском счете, привязанном к номеру найденного телефона, имеются денежные средства, несовершеннолетний вместе со своим знакомым с использованием «мобильного банка» перевели денежные средства в размере 8 тысяч рублей на банковскую карту одного из злоумышленников, после чего распорядились ими по своему усмотрению.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», расследование уголовного дела завершилось. Его направили в суд для рассмотрения по существу.